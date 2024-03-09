Mersin'de yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de durdurulan bir TIR'da 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Mersin'de yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'e mobilya eşyaları içerisine zulalanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine belirlenen bir TIR'ı takibe alan ekipler, TIR'ı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada tırda yüklü konteynerde bulunan mobilya eşyalarının arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirildi.

Polis operasyon çerçevesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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