Yurttaş ete hasret: Sofrada tavuk kıyma dönemi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yurttaşların et fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, tavuk kıymanın kasap reyonlarına girdiğini vurguladı.

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Yurttaş ete hasret: Sofrada tavuk kıyma dönemi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi. Tavuk kıymanın kilosu 100 TL. Geçmişte tavuk hiçbir zaman kıyma olarak yapılmazdı. Bizim kültürümüze de yabancıydı.. Butu, kanadı, göğsü olurdu, tavuk kıyma denilen bir şey yoktu” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Şanlıurfa’da bir kasabı ziyaret etti. Tanal, et fiyatlarının çok yüksek olmasına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“VATANDAŞ ARTIK ET YİYEMİYOR. TAVUK KIYMANIN BİLE FİYATI 100 TL”

“Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi. Tavuk kıymanın kilosu 100 TL. Geçmişte tavuk hiçbir zaman kıyma olarak yapılmazdı. Bizim kültürümüze de yabancı gelen bir şeydi. Tavuğun butu, kanadı, göğsü olurdu. Tavuk kıyma denilen bir şey yoktu. Ama artık et fiyatları o kadar yükseldi ki vatandaş artık et yiyemiyor. Tavuk kıymanın bile fiyatı 100 TL. Bunun da sebebi hayvancılık politikalarının kötü yönetilmesi.

Biz bugün hayvan pazarına gittiğimizde, dediler ki ‘Küçükbaş hayvanın besiciliği ile ilgili yer tahsisatı yapılmıyor. Ne yapılıyor? Meralar aslında ot veren alanlardır. O otlardan hayvanlar besleniyor, et, süt veriyor. O mera alanlarını inşaat alanı yaptılar. Vatandaşımız perişan. Onun için 31 Mart seçimlerinde halkımızdan CHP’ye destek vermesini istirham ediyorum. Kırmızı kartı bu iktidara gösterin ki vatandaşımız rahatlıkla kırmızı eti de yiyebilsin. Dana kıymanın kilosu İstanbul, Ankara’da 450-500 lira.”

Kaynak: ANKA

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Mahmut Tanal CHP Şanlıurfa Kıyma Tavuk
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