"Kılıçdaroğlu kime randevu vermedi?" | İsmail Saymaz yazdı: Timur Soykan doğruladı

GERÇEK GÜNDEM - Kamuoyunda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve gazeteci Fatih Portakal arasındaki tartışmanın dumanı hala tüterken, televizyon yorumcusu Tolgahan Erdoğan, ortaya İsmail Saymaz ve Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia ortaya attı.

İsmail Saymaz’ın milletvekili olmak istediğini ve Kılıçdaroğlu ile bu konuda görüştüğünü iddia etti. Erdoğan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsmail Saymaz milletvekili olmak istedi. Kılıçdaroğlu kendisini milletvekili yapsaydı bugün kendisine bu öfkeyi gösterebilir miydi?” ifadelerini kullandı.

SAYMAZ: BİR BARDAK SU BİLE İSTEMEDİM

Erdoğan’ın bu iddialarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, “Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’na Can Atalay için ilettiği randevu talebini açıkladı.

Saymaz, “Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim. Ancak… Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını sağlamak amacıyla CHP’den milletvekili olması için kurulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu’na ilettim. Kılıçdaroğlu, randevu vermedi” ifadelerini kullanarak, Can Atalay’ın bu yüzden Türkiye İşçi Partisi’nden aday olduğunu söyledi.

Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim.

Ancak…

Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını sağlamak amacıyla CHP’den milletvekili olması için kurulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu’na ilettim.

Kılıçdaroğlu, randevu vermedi.

Bu yüzden Atalay, TİP’ten aday oldu. pic.twitter.com/O0IkNjN5rd March 9, 2024

SOYKAN SAYMAZ’I DOĞRULADI

İsmail Saymaz’ın Kılıçdaroğlu ile Can Atalay için görüşme talebini ilettiğini açıklamasının ardından, gazeteci Timur Soykan da Saymaz’a destek verdi.

Soykan, “İsmail Saymaz'ın bahsettiği heyetin oluşturulması ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebi fikri bana aitti. Hatta Kılıçdaroğlu'na bir etkinlik sırasında sormasını ben istedim. Ama randevu verilmedi. Can Atalay'ın haberi olmadan böyle bir olanak olup olmadığını öğrenmek istemiştik..” diye yazdı.

İsmail Saymaz'ın bahsettiği heyetin oluşturulması ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebi fikri bana aitti. Hatta Kılıçdaroğlu'na bir etkinlik sırasında sormasını ben istedim. Ama randevu verilmedi. Can Atalay'ın haberi olmadan böyle bir olanak olup olmadığını öğrenmek istemiştik.. https://t.co/tEKU4pNDOt — Timur Soykan (@timursoykan) March 9, 2024

‘KILIÇDAROĞLU SAYMAZ’A 2018’DE VEKİLLİK TEKLİF ETTİ’

Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklama da gazeteci Altan Sancar’dan geldi. Sancar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılında İsmail Saymaz’a yaptığı milletvekilliği teklifini duyurdu. Sancar ayrıca Saymaz’a RTÜK üyeliği de teklif edildiğini yazdı.

Sancar, paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Bilakis CHP, 2018’de Rize il örgütü, kadın ve gençlik kolları imza toplayınca Saymaz’a milletvekilliği teklifi götürdü. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o dönem teklifi götüren isim de Bülent Tezcan idi. Seçimden sonra da İsmail Saymaz’a RTÜK üyeliği teklif edildi ve Saymaz yine kabul etmedi. Sonra Saymaz yerine Okan Konuralp RTÜK’e önerildi. Konuralp 2023’te de milletvekili oldu. Can Atalay için kurulan heyette de Murat Ağırel, Timur Soykan vardı. Konya gezisinde -ki o geziyi ben de takip ettim- bu öneri iletildi. Ancak olmayınca Atalay TİP adayı oldu."

Bilakis CHP, 2018’de Rize il örgütü, kadın ve gençlik kolları imza toplayınca Saymaz’a milletvekilliği teklifi götürdü. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o dönem teklifi götüren isim de Bülent Tezcan idi. Seçimden sonra da İsmail Saymaz’a RTÜK üyeliği teklif edildi ve Saymaz yine… https://t.co/BNI4B2hfsK — Altan Sancar (@altansancarr) March 9, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem