Erdoğan'dan, Netanyahu'ya sert sözler: Hamas'a sahip çıktı

İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'ye ilk yaptığım ziyarette ABD'nin önde gelenleri Hamas'a 'terör örgütü' dediler. 'Hamas bir terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür' dedim" dedi. Erdoğan, Netanyahu için de "Nazi canisi" dedi.

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Erdoğan'dan, Netanyahu'ya sert sözler: Hamas'a sahip çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın genel kurulunda konuştu.

“İslam dünyasını” Filistinlilerin yanında olmamakla eleştiren Erdoğan, Hamas’a sahip çıkıp İsrail İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılıyoruz.

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

'NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN NAZİ CANİSİ'

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk. Yardımlarımız 40 bin tonu buldu. 3 bin tonluk yardım taşıyan bir gemi daha yarın ulaşacak.

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik."

HAMAS’A SAHİP ÇIKTI

21 yıl önce ABD'ye ilk yaptığım ziyarette bana Hamas'ı sordular, terör örgütü dediler. Hayır Hamas bir terör örgütü değil tam aksine direniş örgütü demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi bize kalkıp da kimse Hamas için terör örgütü ifadesini kullandıramaz."

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