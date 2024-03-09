Murat Yetkin: İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen kötü sürpriz

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir." değerlendirmesini yaptı.

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Murat Yetkin: İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen kötü sürpriz

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İYİ Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Kürt seçmenden oy beklemeyen partiler arasına katıldığını belirterek, "İYİ Parti’ninki Kürt seçmen üzerinden faullü siyaset sayılmaz, o açıdan bir ikiyüzlülük sergilemiyor, açıkça saf belirliyorlar. Ancak İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir. İYİ Parti Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir" diye yazdı.

Yüzde 10 alamayan partilerin belediye meclislerine üye vermesinin mümkün görünmediğini kaydeden Yetkin, "Daha önceki seçimde örneğin İstanbul’da CHP listesinden gösterildikleri için İYİ Partililer Büyükşehir ve ilçelerde belediye meclislerinde yer alabilmişti. Dolayısıyla İYİ Partililerin belediye meclislerinde yer alması o seçim bölgesinde yüzde 10’u geçmelerine bağlı görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinden alınmıştır. Tamamını okumak için tıklayın.

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