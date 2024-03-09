Sokak röportajında konuşmuştu: Erdoğan’ı eleştiren CHP üyesi gözaltına alındı

Mehmet Şah Karataş isimli yurttaş, 7 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde evine giderken İstanbul Şirinevler Meydanı’nda 'Kendine Muhabir' isimli YouTube kanalının sokak röportajına denk geldi.

CHP üyesi de olan 34 yaşındaki Karataş’a mikrofon uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini ve İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi. Ancak dakikalar içinde sokak röportajını izleyen kalabalığın içerisinde bulunan sivil polisler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

“PARAMI ALIP TELEFONUMA ZARAR VERDİLER”

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılan Karataş, ifadesinde polislerin parasını çaldığını ve darbedildiğini de belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şirinevler Meydanı’nda sokak röportajı yapılıyordu. Herkes ekonomiye ve siyasete dair görüşlerini aktarıyordu. O sırada elinde mikrofon olan kişi ‘Siz de konuşmak ister misiniz?’ diye sordu. Ben de olur dedim. Ekonominin kötü olduğunu ve geçinemediğimizi belirtip eleştirimi yaptım. Daha sonra ‘Yerel seçimde oyunuzu kime vereceksiniz?’ diye sordular. Ben de CHP’ye üyeyim ve CHP’nin adayı olan Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğim dedim. İmamoğlu’nu sevdiğimi ve ona güvendiğimi beyan ettim. Bir önceki vaatlerinin hepsini yerine getirdiğini söyledim ve konuşmam bitti.

Konuşmam bittikten sonra 4-5 kişi koluma girerek ‘Sen bir gel şuraya’ diyerek beni çekiştirdiler ve kalabalığın içerisinden çıkardılar. Siz kimsiniz? Polis misiniz? Üzerinizde üniforma da yok, polisseniz kimliğinizi gösterin dedim. Şahıslar ‘Kim olduğumuzu boşver, biz sana göstereceğiz kim olduğumuzu’ dedi. Üst araması yaparken cüzdanımın içerisindeki 20 bin TL’yi aldılar ve cep telefonuma zarar verdiler. Daha sonra beni zorla araca götürdüler ve araçta darbettiler. ‘Bahçelievler AK Parti’nin kalesi. Burada Erdoğan’ı eleştirip İmamoğlu’nu övemezsin. Git Bakırköy’de röportaj yap. Bir daha seni Bahçelievler’de görmeyelim’ dediler. Daha sonra beni polis merkezine getirdiler. Ben kesinlikle Cumhurbaşkanımıza hakarette bulunmadım. Polisler sana gıcık olduk, seni o yüzden alıyoruz dedi. Paranla meyhaneye gidip içeceğiz dediler. Polislerden şikâyetçiyim.”

İLÇE BAŞKANLIĞI DİNLEMEDİ

Mehmet Şah Karataş, serbest bırakıldıktan sonra başına gelenleri anlatmak için üyesi olduğu CHP’nin Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na gitti. Hukuki desteğe ihtiyacı olduğunu ve ifadesinde de anlattığı olayların başına geldiğini söyledi. Ancak Karataş’ın iddiasına göre Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda kendisi “dinlenmedi ve umursanmadı.”

RÖPORTAJ YAPAN KÖKSOY: ŞAŞKINIZ

CHP yönetimi Karataş’ın parti üyesi olduğunu doğrularken BirGün, Karataş ile sokak röportajı yapanlara da ulaştı. Kendine Muhabir YouTube kanalının sahibi Hasan Köksoy, “Karataş’ın Erdoğan’a hakaret etmediğini, sadece eleştiride bulunduğunu” söyledi. Ayrıca, “Polislerin sert bir tutum sergilediğini hatta polislerin bu tavrı karşısında şaşkına uğradıklarını” anlattı. Karataş karakola götürülürken “Bizi de götürün” dediklerini ancak polisin kabul etmediğini ifade etti.