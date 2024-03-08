Erdoğan'dan veda sinyali mi? 'Bu seçim benim son seçimim'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda "Bu seçim benim son seçimim" ifadelerini kullanarak ilk defa veda sinyali verdi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.

VEDA SİNYALİ

Erdoğan burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi adına son seçim olacağını belirtti.

İlk kez tarih veren Erdoğan "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ SEÇMENE VEFA ÇAĞRISI MI?

Büyük tartışmalar ve Anayasa ihlali uyarılarına rağmen yeni sistemde ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimi kazanan Erdoğan'ın bu sözleri 'seçim manevrası' kuşkusu da yarattı.

Kamuoyu araştırma şirketleri Erdoğan'ın geri almayı çok önemsediği büyükşehirlerde iktidar partisi açısından durumun çok da iyi olmadığı, özellikle İstanbul'da AKP adayı Kurum'un İmamoğlu'nun gerisinde kaldığı sonuçlarına ulaşıyordu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının 'AKP seçmenine son seçim için lidere vefa çağrısı' olabileceği, Erdoğan'ın bu yöntemle küskün AKP seçmenini sandığa götürmeyi hedeflemiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri AKP
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