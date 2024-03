Erdoğan: 'Hamas terör örgütü değildir'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasının büyük bir kısmını İsrail'in Gazze ablukasına ayıran Erdoğan, "İsrail hırsızdır" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik yardımları sürdürdüklerini belirterek Her kim orada ne işimiz var diyorsa ya cahildir ya da beşinci kol faaliyeti içerisindedir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek, kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak, 'İman varsa imkan da vardır.' anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak, velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Sizlerin işte böyle bir şuurla hayatınıza yön vermesini, dünyanın en şatafatlı üniversitelerinin diplomalarından ben daha önemli görüyorum. Diploma zarftır, elbette kıymetlidir ama aslolan mazruftur. Dünyada donanımın önce ve hatta sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler, uzmanlıklar, analitik yetenekler çok daha önemli hale geldi. Bunun için gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum.

"NAZİ KAFASI BUGÜN İSRAİL YÖNETİMİNDEDİR"

Gazze'deki zulüm bırakınız kalple buğzetmeyi, dille değiştirme safhasını geride bırakmıştır. Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'e destek ve cesaret veren Amerika ve Avrupa devletleri tarihe geçmişlerdir. Netanyahu yönetimiyle yanyana anılmak bile başlıbaşına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir.

Olup bitenleri gördüğü halde kafasını çeviren, kalbi taşlaşmış herkes bu zulüm düzenine ortaktır. İsrail yönetimi hırsızdır. Filistin halkının binlerce yıldır sahip olduğu evleri, arazileri, tarlaları, mahsülleri ve ağaçlarıyla gasp etmektedir. Bu gasplar İsrail devletinin, polisinin gözetimi altında yürütülmektedir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi yalancıdır. İsrail yönetimi ve yerleşimcisiyle her türlü melaneti işleyen yalancı, kibirli ve kirli bir zihniyetin hakimiyeti altındadır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi faşisttir. Dün üstün ırk iddiasıyla yahudiler başta olmak üzere pek çok kesimi yok etmek isteyen Nazi kafası bugün İsrail yönetimdedir.

"HAMAS DİRENİŞ HAREKETİDİR"

Hala süren ve durumun daha vahim hale geldiği durumlar da mevcut.

Bunlar pusulasını emperyalizme çevirmiş olanlar gibi tarihin çöplüğüne gideceklerdir. Eğer Hamas bunlar bunların dediği gibi teör örgütü olsaydı reklamını en çok kendileri yapardı. Hamas dedikleri gibi olsaydı. Hamas bunalrın dediği gibi bir terör örgütü değildir, bir direniş hareketidir. Türkiye olarak Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Her kim orada ne işimiz var diyorsa ya cahildir ya da beşinci kol faaliyeti içerisindedir."