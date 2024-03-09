Üstü kapalı söyledi ama... CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan, Tunç Soyer'e sitem

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, isim vermeden mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'e sitem etti. Tugay, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

Son Güncelleme:
Üstü kapalı söyledi ama... CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan, Tunç Soyer'e sitem

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile etkinliklere katılan mevcut belediye başkanı Tunç Soyer’e serzenişte bulundu.

Tugay yaptığı açıklamada Soyer’i kastederek, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

'BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKALARIYLA...'

Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği’ne ziyarette bulunan Tugay, konuya ilişkin açıklamasının tamamında şunları söyledi:

"İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor.

Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer Cemil Tugay İzmir CHP
Son Güncelleme:
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Yurttaş ete hasret: Sofrada tavuk kıyma dönemi Yurttaş ete hasret: Sofrada tavuk kıyma dönemi
İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar
"Kılıçdaroğlu kime randevu vermedi?" | İsmail Saymaz yazdı: Timur Soykan doğruladı İsmail Saymaz yazdı, Timur Soykan doğruladı
ÇOK OKUNANLAR
Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'la ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı Eylem Tok'un eski eşiyle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun! AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun!
Kritik veri geldi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul'un yönü neresi? Borsa İstanbul'un yönü neresi?
Altın fiyatları art arda 4 gündür rekor tazeliyor: Gram altın neden yükseliyor? Gram altın neden yükseliyor?
Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar