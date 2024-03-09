Üstü kapalı söyledi ama... CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan, Tunç Soyer'e sitem

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile etkinliklere katılan mevcut belediye başkanı Tunç Soyer’e serzenişte bulundu.

Tugay yaptığı açıklamada Soyer’i kastederek, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

'BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKALARIYLA...'

Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği’ne ziyarette bulunan Tugay, konuya ilişkin açıklamasının tamamında şunları söyledi:

"İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor.



Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."