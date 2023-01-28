Sinan Ateş istifaları sürüyor: MHP İl Başkan Yardımcısı'ndan zehir zemberek açıklama

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP'de itifalar sürüyor, son olarak MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz istifa ettiğini duyurdu.

Sinan Ateş istifaları sürüyor: MHP İl Başkan Yardımcısı'ndan zehir zemberek açıklama

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara Çukurambar’da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetmişti.

Ülkü Ocakları ve MHP yönetimi cinayete ilişkin sessizliğini sürdürüyor. Binlerce MHP üyesi ise yönetime tepki olarak istifa ediyor. 

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BİR İSTİFA DAHA 

MHP'deki istifa kervanına bir isim daha katıldı. 

MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karadeniz “Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir. Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan duruşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim. Ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhude olduğuna kanaat getirdim” ifadelerini kullandı.

SAMSUN’DA DEPREM BÜYÜYOR

MHP Samsun İl Teşkilatında istifa depremi geçtiğimiz günlerde başlamış, MHP Genel Merkezi, Samsun’da Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa’yı görevden almıştı. Atakum’a Metehan Yusufoğlu, Çarşamba’ya Harun Kaya, Tekkeköy’e Hakan Süzer getirilmiş; bu kararın ardından Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, Terme İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Salıpazarı İlçe Başkanı Hasan Yüksel ve Ladik İlçe Başkanı Selami Aktaş görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. 

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