Demirtaş: 'Erdoğan kazanacak adaysa niye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı ittifaka katmak için çabalıyor'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Erdoğan kazanacak adaysa ne diye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı da ittifaka katmak için çabalıyor?'' ifadelerini kullandı.

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Demirtaş: 'Erdoğan kazanacak adaysa niye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı ittifaka katmak için çabalıyor'

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine aylar kala siyaset git gide ısınıyor. 

Sıcak konulardan biri ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağı.

DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı ile yaptığı görüşmelere değinen Demirtaş, ''Cumhur İttifakı neden kazanacak aday bulmuyor da hem aday olamayacak hem de kazanamayacak kişide ısrar ediyor? Yok eğer Erdoğan kazanacak adaysa ne diye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı da ittifaka katmak için çabalıyor?

AKP + MHP + BBP + Vatan Partisi + HÜDAPAR Sizce bunları bir araya getiren şey ne olabilir? Ağır bir suç ortaklığı mı? Yoksa yeni bir savaş planının ön hazırlığı mı? Memleket sevdası olmadığı kesin'' ifadelerini kullandı.

''İKTİDAR KOBANİ'YE SALDIRI PLANI YAPIYOR''

Demirtaş ayrıca ''İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine "ayaklarına taş değmesin" mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca "hayır" mı?'' diye yazdı.

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Selahattin Demirtaş 2023 seçim
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