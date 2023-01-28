'Aday olamaz' tartışması: Erdoğan'dan 'aklınız neredeydi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “aday olamaz” tartışmaları üzerine konuştu.

Denizli'de konuşan Erdoğan, "Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” açıklamasında bulundu.

Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, “Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi” dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Denizli'yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandilli'den desteklenen 4'lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza leke atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz? 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı, sistemin ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır. Altılı Masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.

Bir de utanmadan parti binalarına ‘Yeter söz milletin’ pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız.

Kardeşlerim bunların tamamı bir araya gelse, 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında hiçbir şey ifade ederler. Denizli bugün bambaşka, bugün rahmet de yağmur da vardı; ama siz bu meydanı doldurdunuz. Sordum, resmi rakam 80 bini bulmuş. Gençler maşallahınız var; bana her şey sizi hatırlatıyor.

Rakamın sonuna konulan sıfır gibidir bunlar. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Sandığa gelin sandığa. Küresel vesayeti bırakın da millete gidin millete. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradığınız. Faiz, kur dalgalanmasından medet umdunuz, hamdolsun onu da atlattık. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü. Biz hep milletimizle yürüdük. Derdimizi sadece milletimize anlattık.”

Kaynak: Gerçek Gündem