Seyirciden Altınok'a: Mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel'in konuğu AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Altınok'un katıldığı programın sosyal medyada paylaşılan bir kısmı dikkat çekti.

Bir seyirci, Altınok'a "Keçiören'deki gibi Ankara'daki çöp konteynırlarını da kaldıracak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Altınok ise seyirciye, hangi mahallede oturduğunu sordu. Bu soruya yanıt veren seyircinin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Seyircinin Altınok'a verdiği "Tepebaşı'ndayım, komşunuzum. Gerçi mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz" yanıtı, salonda gülme eşliğinde alkışlara neden olurken söz konusu içerik sosyal medyada da kısa sürede gündem yarattı.