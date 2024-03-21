"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği gazeteci Murat Ağırel'den belgelerler yanıt geldi.

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"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği gazeteci Murat Ağırel'den yanıt geldi.

Altınok'un mal varlığıyla ilgili dikkat çeken belgeler ortaya koyan Ağırel, "Sayın Altınok açıklama yapmış. Benim hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtmiş. Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Ağırel, Altınok'a "Banka mevcutlarınızı, döviz mevduatınızı, araç bilgilerinizi, ziynet eşyalarınızı, eşinizin üzerine olan mal beyanlarını ve çocuklarınıza devrettiğiniz taşınır taşınmaz mallarınız nelerdir?" diye sordu.

Ağırel, şunları kaydetti:

"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt - Resim : 1

"Yazımda ve paylaşımlarımda TOGO kulelerine veya arazisine ortak demedim. Ancak Elmar Tower arazinde ortak dedim (Belge 1)

"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt - Resim : 2

Antalya’daki kat karşılığı 10 katlı 4 bloklu 660 daire yapılan araziniz mal beyanında yok (Belge 2)

"Suç duyurusunda bulunacağım" demişti: Gazeteci Ağırel'den Turgut Altınok'a belgeli yanıt - Resim : 3

Ortak olduğunuzu beyan ettiğiniz şirketinizin vergi bildirimi matrahsız… (Belge 3)

Yine soruyorum: Banka mevcutlarınızı, döviz mevduatınızı, araç bilgilerinizi, ziynet eşyalarınızı, eşinizin üzerine olan mal beyanlarını ve çocuklarınıza devrettiğiniz taşınır taşınmaz mallarınız nelerdir?"

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