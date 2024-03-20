CHP Diyarbakır örgütünde istifa! İl başkanı görevi bıraktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.
31 Mart 2024 seçimlerine sayılı günler kala CHP Diyarbakır örgütünde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Birgün'ün aktardığı habere göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.
CHP İl Başkanlığı’nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.
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