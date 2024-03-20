CHP Diyarbakır örgütünde istifa! İl başkanı görevi bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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CHP Diyarbakır örgütünde istifa! İl başkanı görevi bıraktı

31 Mart 2024 seçimlerine sayılı günler kala CHP Diyarbakır örgütünde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Birgün'ün aktardığı habere göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.

CHP İl Başkanlığı’nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.

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