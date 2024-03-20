Altınok'tan 'Antalya'da 600 daire' iddiasına yalanlama: Suç duyurusunda bulunacağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından bu yöndeki bir soruya verdiği "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" cevabı ve ardından bir süre sonra açıkladığı mal varlığıyla çok konuşulan AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, bu kez 'Antalya'da 600 daire' iddiasıyla gündem oldu.

Gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin yeni bir iddiada bulunmuş ve Halk TV'de yaptığı açıklamada "Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi" demişti.

Ağırel son yaptığı paylaşımda bu sayının '660' olduğunu yazdı.

Bu arada Now Haber muhabiri, daire iddiasını Turgut Altınok'a sordu. Altınok muhabirin "Antalya'da 600 konutunuz var mı?" sorusuna "Babadan kalan, daha önceki mal varlığımızı söylüyorum. Babadan kalan..." cevabını verdi.

ALTINOK: ASILSIZ HABERLER, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Öte yandan Altınok, 600 evin de aralarında bulunduğu bazı iddialara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. İddiaları yalanlayan Altınok, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Altınok'un açıklaması şöyle:

"Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır. Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara’da TOGO Kuleleri’nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya’da 600 evim bulunduğudur.

Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır. Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır. Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır. Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır. Sn. Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."