AKP'li adayın kızına adrese teslim ilanla kadro: "Kadroya geçirilen sadece kızım değil"

BirGün'de yer alan habere göre, Ordu Aybastı'dan 31 Mart seçimleri için AKP'den belediye başkanı olan ve 2009-2019 yılları arasında Aybastı Belediye Başkanı olan İzzet Gündoğar'ın kızını belediye kadrosunda işe aldırdığı ortaya çıktı.

2009-2014 ve 2014-2019 yılları arasında AKP'den Aybastı Belediye Başkanlığı görevini yürüten İzzet Gündoğan, 2019 yılındaki yerel seçimde aday gösterilmemiş ve AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı ve parklar ve yeşil alanlar daire başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

İzzet Gündoğan'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Ordu'daki AKP'li Ulubey Belediyesi'nde kızına özel psikolog kadrosu açtırarak kızını kadroya aldırdığı öğrenildi.

4A kadrosuyla belediye kadrosuna alınan B. Gündoğar'ın daha sonra 4C ile memur yapıldığı ve psikolog olarak Ulubey Belediyesi kadrosunu geçirilen B. Gündoğar'ın ise belediyenin emlak tahsildarlığı bölümünde veznede görev yaptığı bildirildi.

GÜNDOĞAR İŞE ALIMI DOĞRULADI: BUNDA SAKINCALI BİR DURUM YOK

Konuya ilişkin BirGün'e konuşan AKP Aybastı Belediye Başkan Adayı Gündoğar, kızının Ulubey Belediyesi'nde işe alındığını doğrularken, "Kızım Ulubey'de psikolog olarak işe alındı. Belediyelerde zaman zaman başka görevler verildiği de olur. Bunda sakıncalı bir durum yok. Kadroya geçirilen sadece kızım değil. O dönemde belediye de birçok kişi aynı anda kadroya geçirildi" ifadelerini kullandı.