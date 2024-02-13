Sendika uzmanı Aksu, Erzincan'da felaketi anlattı: "Mevcut yasalar burada teferruat düzeyinde kalıyor. Bunlar da siyasi görüşmelerle aşılıyor"

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiler olduğuna dair ihbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.00 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri gönderildi.

667 ÇALIŞANDAN 9’UNA ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 çalışandan 9’una ulaşılamadığını ve 400 kişiyle arama yapıldığını söyledi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise, “Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ ÖRGÜTLENME UZMANI BAŞARAN AKSU: GÖÇÜK ALTINDA KAÇ İŞÇİ OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Gerçek Gündem’e konuşan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, göçük altında kaç işçi olduğunun belli olmadığını söyledi:

“7-8 diyen işçi arkadaşlar var. Bazıları 20 kişi diyor. Bu, siyanür işlemiyle altının çıkartılıp yığılan bir toprak. Sağlı ve sollu bir göçük var yani ve bu göçüğün üst kısmında çalışan arkadaşlar göçüğün altında kalıyor. Bir aracın da göçük altında kaldığı söyleniyor.”

“DAHA ÖNCE BURANIN ÇÖKECEĞİ SÖYLENMİŞTİ”

Aksu, buranın tehlikeli olduğunun önceden de pek çok kez söylendiğini ifade etti. Aksu, “Kaç işçinin göçük altında kaldığı spekülatif. İşçi arkadaşların hepsi çok kötü durumda, ağlıyor çünkü çok büyük bir olay. Daha önce Cemalettin Küçük’ün bu tepenin çökeceğini söylemişti zaten. Göçüğün aşağısındaki gölde çatlama olursa siyanür sızıntısı ortaya çıkar” diye konuştu.

“SİYASİ GÖRÜŞMELERLE AŞILIYOR”

Türkiye’de en verimli altının çıktığı sahanı burası olduğunu söyleyen Aksu, “Dolayısıyla buranın kapatılmasına müsaade etmezlerdi. Anagold Madencilik gibi uluslararası tekellerin ülkedeki faaliyetlerinin mevcut yasalar burada teferüat düzeyinde kalıyor. Bunlar da siyasi görüşmelerle aşılıyor. Yerel hukukun tekellerin faaliyeti konusunda işlevi yok. İşlevi olmayınca da bunun zaten kapatılamayacağını iddia edenler de olmuştu. Her ne olursa olsun buna müsaade etmezler” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem