CHP'de PM sonrası ayrılık rüzgarları: Gürsel Tekin'in ardından Seyhan Belediye Başkanı da istifa etti

Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Seyhan'da Oya Tekin aday gösterilmişti.

CHP'de PM sonrası ayrılık rüzgarları: Gürsel Tekin'in ardından Seyhan Belediye Başkanı da istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi(PM) dün toplanmış ve aday açıklamadığı bazı yerlerdeki isimleri belirlemişti.

PM'de belirlenen isimler sonra Kadıköy'den aday gösterilmeyen Gürsel Tekin, partiden ayrıldığını açıklamıştı.

Gürsel Tekin CHP'den istifa ettiGürsel Tekin CHP'den istifa ettiGündem

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da partiden ayrıldığını duyurdu.

CHP, Adana Seyhan'da Akay'ı değil, Oya Tekin'i aday olarak göstermişti.

Akif Kemal Akay, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Seyhan’a ve Adana’ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!'"

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP Gürsel Tekin Akif Kemal Akay Adana Seyhan Belediyesi
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