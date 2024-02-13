CHP'de PM sonrası ayrılık rüzgarları: Gürsel Tekin'in ardından Seyhan Belediye Başkanı da istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi(PM) dün toplanmış ve aday açıklamadığı bazı yerlerdeki isimleri belirlemişti.

PM'de belirlenen isimler sonra Kadıköy'den aday gösterilmeyen Gürsel Tekin, partiden ayrıldığını açıklamıştı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da partiden ayrıldığını duyurdu.

CHP, Adana Seyhan'da Akay'ı değil, Oya Tekin'i aday olarak göstermişti.

Akif Kemal Akay, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Seyhan’a ve Adana’ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!'"

Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal… pic.twitter.com/EAKeh5IVIl February 13, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem