Yeniden Refah kendi yolunda: "Yerel seçimlerde adaylarımızı çıkaracağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 31 Mart mahalli seçimlerine kendi adayları ile gireceklerini belirterek, "Şu andaki hazırlığımız, tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partimizin kendi adayları ile seçime gitmesi yönünde." dedi.

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Yeniden Refah kendi yolunda: "Yerel seçimlerde adaylarımızı çıkaracağız"

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlere Cumhur İttifakı'yla giren Yeniden Refah Partisi, önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimler için kendi adaylarını çıkarma hazırlığında.

Yeniden Refah Partisi'nin yöneticileri yakın zamanda ittifak ortakları AKP'ye yönelik sert eleştirilerle gündeme geldi.

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ERBAKAN MALATYA'DA KONUŞTU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da konteynerlerde hizmet veren basın mensuplarını ziyaret etti, burada açıklamalarda bulundu.

Malatya'ya ve Malatyalılar'a "geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirip deprem sonrasında yaraların sarılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek istediklerini belirten Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde kentin partilerine ciddi destek verdiğini anımsattı.

Bu destekten dolayı teşekkür eden Erbakan, yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine talip olduklarını söyledi.

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YIKILMAYI BEKLEYEN BİNALAR

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımının sürdüğünü, bununla birlikte 28 bin ağır hasarlı binanın da yıkılmayı beklediğini ifade eden Erbakan, "Malatya esnafının mağduriyetleri arkadaşlarımız tarafından ifade edildi. Bunu da esnafımızı ziyaret ederek yakından göreceğiz. Burada çarşıda, merkezde çok sayıda esnafımızın dükkanları, binaları gerçekten de yıkıldı. Malatya'da can kaybı çok fazla olmasa da binaların hasarı bakımından, çok ciddi bir yıkım gerçekleşti. Burada özellikle küçük esnafımızın mağdur olduğunu ifade ediyorlar. Bu küçük esnafımıza gerekli desteklerin sağlanması noktasında bizim de çağrımız olacak." dedi.

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ERDOĞAN'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNİ ANLATTI

Yerel yönetimler, belediyecilik dendiği zaman akla Milli Görüş'ün geldiğini dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Efsane hizmetlerin halkımızla buluşturulması, bu hizmetlerin halkımızla buluşturulurken de bugün olduğu gibi belediyeler boğazına kadar borca batırılarak değil belediyelerin borçları bir yandan ödenerek bu hizmetlerin gerçekleştirildiği bir belediyecilik manasını taşıyor.

'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışı ile belediyecilik yapan belediye başkanı demektir. İşte bunun en güzel bir örneği de İstanbul Büyükşehir Belediyesini 1994'te Refah Partisi olarak aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu ancak kendisinden önceki dönemde SHP'li belediye döneminde temizlik işçileri, çöpleri toplayan işçiler grev yapıyorlar ve İstanbul'da sokaklar çöplerle doluyor. Zaman geçiyor, Refah Partili belediye geldi, Milli Görüşçü belediye geldi. Çöpler toplanmıyor. Buna vicdanı elvermeyen Refah Partisi İstanbul Gençlik Teşkilatı eldivenlerini giydi, kollarını sıvadı ve sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da sokaktaki çöpleri Refah Partisi'nin İstanbul Gençlik Teşkilatı topladı.

Şimdi bir başka zihniyette belediye başkanı geldiği zaman onun partisindeki insanlar 'nasıl bir rant elde edebilirim, nereden bir arsa kaparım, nereden bir ihale kaparım' diye koşarken Refah Partili, Milli Görüşçü belediye geldiği zaman, Milli Görüşçüler 'nasıl onun yüküne ortak olurum, nasıl millete hizmet ederim, nasıl milletin çöpünü toplarım' bunun için koşuyor."

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"HAZIRLIĞIMIZ KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİTMEK"

Milleti efsane hizmetlerle yeniden buluşturmak için 31 Mart seçimlerine büyük bir gayretle hazırlandıklarını ifade eden Erbakan, "Malatya'da inşallah aday göstereceğiz. Hem ilçelerde hem Büyükşehir Belediyesinde, diğer illerimizde de aynı şekilde. Şu andaki hazırlığımız, tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partimizin kendi adayları ile seçime gitmesi yönünde. Bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızda ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını da şu anda alıyoruz. İnşallah hayırlı olur, ülkemiz için, milletimiz için ve Yeniden Refah Partimiz için." dedi.

Erbakan, daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti, burada esnafın sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
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