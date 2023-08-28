Yeniden Refah Partili üst düzey isim: 'AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV ekranlarında Seda Selek'in sunduğu 'Gündem Özel' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Selek'in, "Cumhur İttifakı'ndasınız değil mi?" sorusuna Aydal, "Hayır ben öyle tanımlamıyorum" yanıtını verdi.

"AKP'Lİ SİYASETÇİLER LÜTUF VERİLMİŞ GİBİ KONUŞUYOR"

Aydal, kendi logoları ile Meclis'e girdiklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı sistemi partilerin tek başına seçime girip boyunun ölçüsünü alacağı bir sonuçtan çok uzaklaştırdı. Biz ısrarlar seçim döneminde de ısrarla sıkça söyledim biz geçici bir seçim ittifakı kuruyoruz dedik. Sebebi mevcut şartlardı. Biz o gün şartlarında hedef olarak Erbakan ismini meclise sokmak hedefliydik ve bunda başarılara olduk. Biz yeniden refah partisi olarak vekil pazarlığı ya da sayı pazarlığı yapmadık. Kendi logomuzla girdik kendi oylarımızla meclisteyiz. Bu sebeple kimse kalkıp da AKP lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın. Ancak AKP'li siyasetçiler de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan yüzde 3 çıkartın cumhurbaşkanı şu an cumhurbaşkanı değildi."