FEDAŞ işçilerinin eylemleri sürüyor: 'Direnen işçiler yenilmezler'

Tunceli'de DİSK/Enerji-Sen üyesi Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin düşük ücret zammına karşı 9 Ağustos’ta başlattıkları direniş 20. gününde

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FEDAŞ işçilerinin eylemleri sürüyor: 'Direnen işçiler yenilmezler'

Tunceli'de DİSK/Enerji-Sen üyesi Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, performans baskısının bitirilip işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, mobbingin son bulması, bankaların yatırdığı promosyon ücretlerinin kendilerine verilmesi ve 14 bin lira olan maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması talepleriyle 9 Ağustos’ta başlattıkları direniş 20. gününde devam ediyor.

"BİZ MÜCADELE ETTİKÇE KAZANACAĞIZ"

Eylemde konuşan DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, sorunu yaşayan işçilerin eylemde olduğunu, sorunu çözmek isteyenlerin direnen işçilerle diyalog kurmak zorunda olduğunu belirtti. FEDAŞ patronunun sorunları görmezden geldiğini, kapalı kapılar arkasında sözlerin verildiğini, işçilere herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Atsız, “Biz mücadele ettikçe kazanacağız” diyerek, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BURADAYIZ"

Eylemde konuşan FEDAŞ işçisi FEDAŞ İşçisi Umut Karataş, “Her şeyden önce en önemlisi ekmeğimiz, emeğimiz, alınterimiz, çocuklarımızın geleceği için buradayız. Kimsenin en ufak kaygısı olmasın.” dedi.

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