Erdoğan Soçi'ye ne zaman gidecek? Ömer Çelik'ten yeni açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın yakın zamanda Soçi ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

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Erdoğan Soçi'ye ne zaman gidecek? Ömer Çelik'ten yeni açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme yılan hikayesine dönüştü.

Erdoğan, 8 Temmuz’da Ukrayna Başkanı Zelenski ile İstanbul’da yaptığı görüşmesinde, “Ağustos'ta Putin gelecek görüşeceğiz” demiş, Erdoğan daha sonra 4 Ağustos'ta Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada “Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK'TEN YENİ AÇIKLAMA

AKP MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden masaya yatırılması için Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vlaimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Çelik, "Dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kalmaması için diplomasiyi Cumhurbaşkanımız yürüttü. Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Soçi'ye ziyareti olacak. Tahıl Koridoru'nda gelişme olabilir" diye konuştu.

KONGRE TARİHİ AÇIKLANDI

Çelik ayrıca MKYK, toplantısın kongre "Merkez Karar Yönetim Kurulumuz (MKYK) kongre tarihini 7 Ekim olarak onayladı" ifadesini kullandı.

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