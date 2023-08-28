AKP MKYK toplantısı sona erdi: Toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantıdan kongre kararı çıktı.

Olağanüstü Büyük Kongre'nin 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemdeydi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.





Kaynak: AA