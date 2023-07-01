Seçimin üstünden nerdeyse 2 ay geçti: Can Atalay'ın tahliye dilekçesi Yargıtay'a iletilmedi

TİP'ten Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, Atalay'ın tahliyesi için verilen dilekçenin halen Yargıtay'a iletilmediğini söyledi.

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Seçimin üstünden nerdeyse 2 ay geçti: Can Atalay'ın tahliye dilekçesi Yargıtay'a iletilmedi

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’dan aday gösterdiği Gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili seçildi. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak aradan 48 gün geçmiş olmasına karşın Atalay’ın tahliyesi hâlâ gerçekleşmedi. Tahliye talepli söz konusu dilekçenin ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bekletildiği ve 3. Ceza Dairesi’ne iletilmediği öğrenildi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, "Can Atalay’ın tutuklu olduğu her gün hak ihlalidir” dedi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Deniz Özen, “Tahliyesine yönelik olarak Yargıtay’a dilekçe verdik. Aradan 1 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın bugüne kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bizim tahliye talepli dilekçemiz hâlâ Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne iletilmedi. Dilekçemizin ilgili yere iletilmemesinden dolayı da konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz karar verilemiyor” dedi.

İLK KEZ YAŞANMIYOR

Söz konusu durumun Türkiye’deki örneklerini anımsatan Özen, “Bu durum ne yazık ki Türkiye’de ilk kez yaşanmıyor. Mustafa Balbay, Enis Berberoğlu ve Sebahat Tuncel ve Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi birçok örnek var. Cezaevindeyken milletvekili seçilen birçok isim oldu, Anayasa Mahkemesi bir kişinin milletvekili seçildikten sonra cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdi ve serbest bırakıldılar. Tüm bu örneklere karşın Atalay’ın henüz tahliyesi gerçekleştirilmedi. Atalay’ın tutuklu bulunduğu her bir gün de hak ihlalidir” dedi.

SEÇMEN İRADESİNE SAYGI DUYULMUYOR

Atalay’ın Hatay’dan milletvekili seçildiğini ve seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Deniz Özen, “Hatay depremden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Hatay halkı Can Atalay’ı milletvekili seçti. Ancak yurttaşın kendi çabalarıyla kendi yaralarını sarma gayretine dahi izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.

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Can Atalay Gezi davası
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