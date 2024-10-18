Şatafattan Tasarruf Yok! AKP'li Başkanın 1 Milyarlık 'Hizmet' Binası

İktidarın "İtibardan tasarruf olmaz" anlayışıyla yaptırdığı şatafatlı binalar sık sık gündeme geliyor. Son olarak İstanbul’daki Pendik Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ahmet Cin'in, 2021 yılından beri "hizmet binası" adı altında gösterişli bir bina inşa ettirmesi dikkat çekti. Belediyenin 2025 yılı Performans Programı’nda bina maliyetinin 1 milyar TL olduğu belirtildi.

'YAPIM SÜRECİ DE SKANDAL'

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Pencik Belediye Meclisi’nin fahiş masrafa tepki gösteren CHP’li Üyesi Avukat Onur Uğurdan, “Yeni belediye binasının yapım süreci ve maliyetleri tam anlamıyla bir skandaldır. İlk olarak 2021 yılında 136 milyon 250 bin TL bedelle ‘anahtar teslim götürü bedel’ şeklinde ihale edilen proje, yüklenici firmanın işi tamamlayamaması üzerine feshedildi. Ardından aynı proje, belediyenin kendi iştiraki olan Penyapsan’a 289 milyon TL bedelle verildi. Ancak bu da yeterli olmamış olacak ki Performans Programı’nda binanın tamamlanması için 2025 yılı hedeflenmiş ve toplam maliyetin 1 milyar TL olduğu belirtilmiştir” diye konuştu.

'HALKTAN KOPUKLUĞUN GÖSTERGESİ'

CHP’li Uğur, sözlerine "Bu maliyet artışı ve projenin sürekli ertelenmesi, kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin açık bir göstergesidir. Özellikle emeklilerimiz ve öğrenci kardeşlerimiz için bir çok faydalı yatırımlar yapılabilecekken bu denli bir mega bütçeyi binaya harcamak halktan kopukluğun en büyük göstergesidir" diye devam etti.

Kaynak: Birgün