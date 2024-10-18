Anketten İlginç Sonuç! Vatandaş 'Türkiye'nin Sorunlarını Çözecek' Partiyi Seçti

Ekonomik krizin giderek derinleşmesiyle hem bazı vatandaşlar hem de muhalefet kanadından yükselen "erken seçim" çağrıları, seçim anketlerinin çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Şu anda ülkede yaklaşan kesin bir seçim olmasa da siyasi partilerin performansını ve vatandaşın oy verme eğilimini ölçmeye devam eden anket firmalarından biri de Asal Araştırma oldu. Son dönemde çalışmalarını hızlandıran şirket, 22-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 26 kentte yaptığı yeni anketinin sonuçlarını yayımladı.

Asal Araştırma'nın anketi 2 bin 520 seçmen ile gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu soruldu. Katılımcıların çoğu karamsar bir tablo çizerek "Hiçbiri" yanıtını verdi.

Anket sonuçlarına göre vatandaşın yanıtları şu şekilde:

Hiçbiri: Yüzde 38.0

AKP: Yüzde 19.5

CHP: Yüzde 17.0

DEM Parti: Yüzde 3.6

MHP: Yüzde 2.8

Zafer Partisi: Yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

İYİ Parti: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 0.2

Diğer: Yüzde 3.5

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 11.4

Kaynak: Gerçek Gündem