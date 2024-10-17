İBB Meclisi'nde LGBTİ+ Gerginliği! AKP'liler CHP'lilerin Üzerine Yürüdü

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekim Ayı Meclis toplantısı 3. Birleşiminde LGBTİ gerginliği yaşandı. AKP Meclis Üyesi Şeyma Aktar'ın LGBTİ karşıtı ve İBB'yi hedef alan konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın AKP iktidarın tarikat yurtları ve AKP iktidarının cemaatlerle işbirliğine ilişkin eleştirileri tansiyonu yükseltti. Konuşmalar yarıda kalırken, AKP Grubu’ndan meclis üyeleri CHP grubunun üzerine yürüdü.

‘CHP LGBT İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR’

İBB Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantıların gündem dışı söz almak isteyen AKP Meclis Üyesi Şeyma Aktar LGBTİ karşıtı bir konuşma gerçekleştirdi. Aktar konuşmasında İBB politikalarını da hedef alırken çeşitli suçlamalarda bulundu. Aktar şöyle konuştu: “Ekim ayı meclisimizde LGBT dayatması ve CHP'nin yerelde iş birlikleri hakkında gündemde söz almış bulunmaktayım. LGBT lobisinin ülkelere ve toplumlara dayandığı artık maalesef çocuklara kadar ellerin uzandığı bir sürecin içerisindeyiz. LGBT çalışmalarının Türkiye'deki siyasi koruyucusu ve uygulayıcısı da belediyeleridir. Stratejik olarak çalışmalar yaptıklarını izliyoruz.”

‘ÇOCUKLARI TARİKATLARDAN KORUYUN’

Aktar’ın konuşmasının ardından AKP ve CHP grubu arasında atışmalar gerçekleşti. Son olarak söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar tarikat yurtlarındaki çocuk istismarlarını hatırlatarak şunları söyledi: “Toplumun sadece sorunu LGBT değil. Bu ülkenin sorunu cemaat yurtlarında tacize uğrayan, cemaat yurtlarında tacize uğrayan tecavüze uğrayan çocuklar. Bunlara ne kadar ses çıkardılar? Gencecik kızlarımızı öldüren psikopatlar varken, ortada dolaşırken her gün kadın cinayeti işlenirken, on bir günde yirmi sekiz kadın öldürülürken neredeydiniz? Benim bahsettiğim AK Parti zihniyeti bu. Bir kılıf bulup da falanca şahsın cinsel tercihi bu, çocuklarımız çok kötü durumda demesinler. Mesele bu değil. Çocuğu ve kadını korumak istiyorsanız cemaat yurtlarındaki tecavüzlerden koruyacaksınız, tacizden koruyacaksınız, kadın cinayetinden koruyacaksınız. Mesele budur.”

Ülkü Sakalar’ın konuşması sırasında AKP kürsülerinden sesler yükseldi. Bağırşmalar üzerine Ülkü Sakalar’ın sözü kesilirken, CHP Grubu da karşılık vermeye başladı. Sözlü atışma fiziksel müdahaleye dönüşerek AKP Grubu CHP Grubu’nun üzerine yürüdü. Birleşime gerginlik sona erene kadar ara verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem