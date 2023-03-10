Sancar'dan 'HDP'ye bakanlık' iddialarına yanıt: "Böyle bir beklentimiz yok"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıkladı.

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Sancar'dan 'HDP'ye bakanlık' iddialarına yanıt: "Böyle bir beklentimiz yok"

Fox TV’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, “Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sancar şunları kaydetti:

"Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. muhatabımız Kılıçdaroğlu.

HDP'YE BAKANLIK İDDİALARI

Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz.

KILIÇDAROĞLU İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEKLER?

Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz"

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HDP Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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