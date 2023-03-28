Sahneye Meclis Başkanı Mustafa Şentop da çıktı: Erdoğan'ın adaylığı tartışması hukuki değilmiş!

Anayasa'nın açık maddesi ve siyasi partilerin itirazlarına rağmen YSK, Erdoğan'ın adaylığını kabul etti. Tartışmaların devam etmesi üzerine sahneye TBMM Başkanı Mustafa Şentop çıktı. Şentop, tartışmaların hukuki olmadığını iddia etti.

Son Güncelleme:
Sahneye Meclis Başkanı Mustafa Şentop da çıktı: Erdoğan'ın adaylığı tartışması hukuki değilmiş!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tartışmalı üçüncü dönem adaylığı hakkında açıklama yaptı.

Şentop: Sayın cumhurbaşkanımızın birinci dönemindeyiz, adaylığına engel yokŞentop: Sayın cumhurbaşkanımızın birinci dönemindeyiz, adaylığına engel yokSiyaset

Şentop açıklamasında şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği sırasında bu tartışmaların esamesi yokken, Cumhurbaşkanı adaylık konusu açıkça ifade edilmiştir. Komisyon raporlarında mevcuttur. Bu konuda makaleler yazıldı. Benim de yazdığım makale var. Anayasa'nın 101. maddesi açıktır. 101. madde 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir.

Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var. Bu tartışma siyasi bir tartışma olarak yapılıyor. Hukuki bir tartışma değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiç bir hukuki sorun yoktur. 30 Nisan 2018'den sonra Cumhurbaşkanı 2 kez aday olabilir."

YSK'ya başvuruldu: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edildiYSK'ya başvuruldu: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edildiSiyaset
Erdoğan'ın adaylığına bir itiraz dahaErdoğan'ın adaylığına bir itiraz dahaSiyaset
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı TBMM Mustafa Şentop
Son Güncelleme:
Çiftçinin traktörüne el koyanlar Demirören'e sessiz: 5 yılda borcunun sadece yüzde 3.2'sini ödemişler 5 yılda borcunun sadece yüzde 3.2'sini ödemişler
Ramazan Şerbeti'nin püf noktası! Kıvamı böyle tam oluyor Ramazan Şerbeti'nin püf noktası! Kıvamı böyle tam oluyor
Murat Yetkin: Muharrem İnce'ye artık kızmak da mümkün değil Murat Yetkin: Muharrem İnce'ye artık kızmak da mümkün değil
Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti
ÇOK OKUNANLAR
Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Aksoy Araştırma verileri: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor
Millet İttifakı'nın dezavantajı: Bu seçimde kural değişti, vekil dağılımı nasıl olacak? Bu seçimde kural değişti, vekil dağılımı nasıl olacak?