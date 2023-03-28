Çiftçinin traktörüne el koyanlar Demirören'e sessiz: 5 yılda borcun sadece yüzde 3.2'sini ödemişler

Türkiye’de en büyük medya el değiştirmesi için kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın verdiği kredi kullanıldı.

T24’den Eray Görgülü’nün haberine göre; Demirören Holding’in, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için, 2018'de Ziraat Bankası’ndan kullandığı 895 milyon dolarlık kredi borcunun yalnızca yüzde 3,2’sini ödediği ortaya çıktı.

“ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNE EL KOYAN BAKAN DEMİRÖREN’E GELİNCE SUS PUS”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusunu yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Aksama yaşanması durumunda her türlü aksiyon hızlıca alınacaktır” dedi. Sertel ise Çakar'ın yanıtına, “Israrla yıllardır bu rezaleti açıklayamadılar, şimdi de ‘aksiyon alacağız’ diyorlar. Gasp edilen kamu kaynaklarının hesabını soracağız” sözleriyle tepki gösterdi. Sertel, "Çiftçi Ziraat Bankası’ndan kullandığı krediyi çeşitli sebeplerle ödeyemediği zaman onun traktörüne, tarlasına el koyan banka, Demirören’e gelince sus pus. Neden sus pus?" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU

Doğan Medya Grubu’nu satın almak amacıyla 2018'de Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolarlık kredi kullanan Demirören Holding’in borcunun 895 milyon dolara ulaştığı ve kredi borcu için firma ile Ziraat Bankası arasında yeniden yapılandırma anlaşması imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl aralıkta gündeme getirdiği Sayıştay raporuna göre; 22 Şubat 2022'de imzalanan yeni sözleşme ile 895,6 milyon dolarlık tutarındaki borç, yüzde 4 faiz oranı ile 14 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştı.