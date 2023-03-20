Ziraat'e olan borcunu ödemeyen Demirören, İstiklal’deki AVM’sini de Denizbank'a devretmiş

Doğan Medya'yı satın almak için kullandığı kredi borcuna karşılık İstanbul Göktürk'teki arazileri Ziraat Bankası'na devreden Demirören grubu, ödenmemiş borçları nedeniyle Demirören AVM'yi Denizbank’a devretti.

Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık krediyi geri ödemeyen Demirören Holding’in İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Demirören İstiklal AVM’yi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD’nin sahibi olduğu Denizbank’a, 'borçlarına karşılık' devrettiği ortaya çıktı.

Medyakoridoru’ndan Canan Kaya’nın haberine göre, alışveriş merkezinin ismini “İstiklal AVM” olarak değiştiren Denizbank, yalnızca markanın değil, mülkün de sahibi oldu.

AVM’nin eski adı "Demirören İstiklal AVM" iken, Denizbank’ın iştiraki olan "Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret Anonim Şirketi", AVM’nin yeni adını Ticaret Bakanlığı’na "İstiklal AVM" olarak tescil ettirdi. AVM'nin eski internet sitesi "demirorenistiklal.com" da kapatılırken, yeni adresi "istiklalavmtr.com" oldu.