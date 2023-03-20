Ünlü anketçiden çok çarpıcı seçim yorumu: Bu saatten sonra Millet İttifakı'nın rakibi Millet İttifakı'dır

Türkiye 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine doğru giderken, MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat’tan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Kulat, “Bu saatten sonra Millet İttifakı’nın rakibi Millet İttifakı’dır dedi.

Bugün Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir görüştü.

Bu görüşmenin ardından AKP tarafından Cumhur İttifakı’na davet edilen Yeniden Refah Partisi seçimlerde hiçbir ittifakta yer almayacağını ve Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Bu gelişmeler üzerine bir değerlendirmede bulunan Kulat, “Millet İttifakı’nın rakibi Millet İttifakı’dır” diyerek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kritik 2 gelişme var. HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek. Yeniden Refah Partisi’nden ise Erdoğan’a destek yok. Bu saatten sonra Millet İttifakı’nın rakibi Millet İttifakı’dır.