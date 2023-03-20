ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan başvurusunu yaptı

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Oğan, YSK’da yaptığı başvurunun ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda Oğan, adaylık başvurusu yaptığınu şu sözlerle duyurdu:

Az önce, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak Yüksek Seçim Kuruluna başvurumuzu yapmaya geldik. Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin ve Cumhuriyet savunucularının Adayı olmak için geliyoruz!

ANITKABİR’E ZİYARET

ATA İttifakı’nın adayı Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunmadan önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Oğan, sosyal medyadan şu ifadeler kullandı:

Atamızın huzuruna çıktık ve Atamıza ve Türk milletine bir söz verdik! Umudumuzu asla kaybetmeden, bu sistemi değiştirmek adına, umutlu ve güçlü bir Türkiye adına sonuna kadar mücadele edeceğiz.