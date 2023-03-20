Suikastın ardından sessiz kalan Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş'in adını akademik kadrodan çıkardı

Öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş için sessiz kalan Hacettepe Üniversitesi, Ateş'in ismini bugün internet sitesinden kaldırdı.

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Suikastın ardından sessiz kalan Hacettepe Üniversitesi Sinan Ateş'in adını akademik kadrodan çıkardı

Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ismi, akademisyen olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi’nin sitesinden cinayetten yaklaşık 3 ay sonra kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapan Sinan Ateş için üniversite bünyesinde herhangi bir cenaze töreni düzenlenmezken üniversite tarafından cinayete ilişkin kurumsal bir açıklama yapılmamıştı.

Birgün’den Okan Yücel’in haberine göre, Ateş’in ismi, suikasttan sonra yaklaşık 3 ay boyunca enstitü kadrosunda yer almaya devam etti. Üniversite, Ateş'in ismini bugün internet sitesinden kaldırdı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt, yaralı olarak kurtulmuştu.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi tutuklandı.

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