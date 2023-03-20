15 yaşında polis tarafından öldürülen Yağmur’un ilk duruşması 25 Mayıs’ta: ‘Cinayet’ var tutuklu yok!

GERÇEK GÜNDEM

10 Şubat 2022’de Bakırköy'de polis kurşunuyla öldürülen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ı vuran iki polis memurunun biri hakkında takipsizlik kararı verildi. Diğer sanık polis ise tutuksuz yargılanıyor.

Dur ihtarına uymayan 22 yaşındaki sürücü Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada, polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ı öldüren iki polis ve aracı kullanan 22 yaşındaki Serhat Kaya, olaydan hemen sonra serbest bırakılmıştı.

Yağmur Alparslan, vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirmiş, aracı süren Serhat Kaya ise araçtan sağ çıkabilmişti.

‘DİĞER POLİS MEMURUNUN DA YARGILANMASI GEREKİR’

Yağmur Alparslan’ın ölümü ile ilgili davanın ilk duruşması, 25 Mayıs’ta Bakırköy’deki 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Savcı, iddianameyi polis memurunun ‘olası kastla ölüme neden olduğu’ yönünde tanzim etti. O.C.K adlı polis memuru hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Diğer polis memuru T.B. ise tutuksuz yargılanıyor.

Alparslan ailesinin Avukatı İsmet Canbolat, diğer polis memurunun da yargılanması gerektiğini ifade ediyor:

“Aracı kullanan şahsa ‘kasten öldürme suçundan’ takipsizlik kararı verildi. Sadece ölüme neden olan kurşunun çıktığı silahın sahibi olan polis memuru ile ilgili dava açıldı. Fakat biz buna itiraz ettik, arada bir iştirak durumu vardır, eylem birlikte gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla diğer polis memurunun da yargılanması gerekir. Diğer yandan dava tutuksuz olarak devam ediyor.”

‘ARACA İSABET EDEN 7- 8 CİVARI MERMİ MEVCUT’

Avukat Canbolat, araçtaki kurşun atışı sayısının raporlarda net olarak yazılmadığına vurgu yaparak, araca isabet eden 7-8 civarı merminin olduğuna dikkat çekiyor:

“Bilirkişi raporunda Yağmur Alparslan’ın vücuduna bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği belirtiliyor. Yağmur'un sağ göğüs boşluğuna giren ve ölümüne neden olan kurşun torpido kısmında bulundu.”

Avukat Canbolat son olarak aracın başka türlü durdurulabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Aracın durdurulması için onlarca farklı yöntem denenebilirken doğrudan ateş edilmesi üstelik kendilerine yönelmiş atış da yokken, orantılı olmayan bir durumu ortaya çıkarıyor.”

KARDEŞİM 16:58’DE VEFAT ETTİ, BİZE AKŞAM 20:00 SULARINDA HABER VERİLDİ

Yağmur’un abisi Can Alparslan’a kardeşinin öldürülmesinden sonra ulaştığımda şöyle konuşmuştu:

“Aracın üzerine üçten fazla kurşun sıkılmıştı. Kardeşim hastanede, 16.58’de vefat etti. Bizim olaydan haberimiz ise akşam 20:00 sularında oldu. Olay yeri incelemesinde polis, her yerde polis vardı. Soruşturmanın düzgün yürütüleceğinden kuşkuluyuz. Bu çocuk polis kurşunuyla öldü. Neyin ne olduğunu anlamadık. Polisler serbest bırakıldı. 15 yaşında, 8’inci sınıfa giden bir çocuktu. Piercing yaptırma mutluluğu ile evden çıkmıştı. Yük olmamak için kendi çapında bir şeyler yapmaya, kazanmaya çalışıyordu.”

Kaynak: Gerçek Gündem