Erdoğan'ın adaylığına bir itiraz daha

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi.

Erdoğan'ın adaylığına bir itiraz daha

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK'nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk" diye konuştu.

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti" dedi.

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Kaynak: AA

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