Murat Yetkin: Muharrem İnce'ye artık kızmak da mümkün değil

Gazeteci Murat Yetkin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son dönemde yaptığı açıklamaları ve takındığı tutumu değerlendirdi.

İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı topladıktan sonra verdiği demeçte "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." gibi ifadelere yer vermişti. Bu sözler, halen eleştirilerin odağında.

Siyasetçi ayrıca, uzun yıllar birlikte siyaset yürüttüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "ağabeyimdir", "büyüğümdür" diyor; ancak safların sıklaşmasının önem taşıdığı bir dönemde yarıştan çekilmediğine dair eleştirilere de şöyle yanıt veriyor: "Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bi hak değil mi?"

Yetkin, yetkinreport.com'da yayınlanan yayımlanan yazısında şunları dile getirdi:

"(...) İnce son olarak Fazıl Say’a 'sözde sanatçı' deyip 'Kim ulan sözde sanatçı?' lafını işitti. Ardından 'Milyonlar arkamda' dediği halde 100 bin imzaya dördüncü gün ulaşmasını, herkesi saf yerine koyarak kendi stratejisi olarak sunmaya kalktı. Kendisini eleştirenleri tıpkı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kırk yıllık söylemiyle Boğaz’a karşı viski içip ahkam kesmekle suçladı.

'ARTIK KİM UYARDIYSA 180 DERECE DÖNDÜ'

Deniz Zeyrek’in Sözcü’de kendisini muhalefetin oylarını bölmekle eleştirmesinden sonra, artık kim uyardıysa 180 derece döndü. Tuttu Zeyrek’e, sanki erişilmesi güç bir devlet makamındaymış gibi demeç vermek yerine 'açık mektup' yayınladı. Üslup 180 derce değişmiş, İnce Twitter’daki profil resmini de Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli olarak değiştirdi.

'ÜLKEYİ YÖNETMESİNİ BEKLEYEMEYİZ'

Ardından özeleştiri niyetine romancı John Steinbeck’e atfederek 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz' sözleriyle sanatçılardan özür diledi. Önerme doğru ama bu kadar kolay dengesini yitiren bir kişiden ülkeyi yönetmesini de bekleyemeyiz.

Kılıçdaroğlu’nun kendi lehine adaylıktan çekilmesini bekleyecek kadar gerçeklerden kopmuş İnce’ye artık kızmak da mümkün değil; üzülmek mümkün ama. (...)"

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