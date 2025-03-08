Sağlıkçıların 'Refakatçi İzni' Çilesi Meclis Gündeminde

Muğla’da sağlık emekçilerinin yaşadığı ‘refakatçi izni’ Meclis gündemine taşındı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren CHP Muğla milletvekili Cumhur Uzun, Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi ve Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Giderleri Yönetmeliği’nin 5. bölüm 27. Maddesini hatırlatarak "Buna rağmen Muğla’da görev yapan sağlık emekçileri başka kurumlarda kullanılan bu hakkın kendilerine kullandırılmadığını ve refakatçi izni alamadıklarını dile getirmektedir. Görülen o ki Muğla’da bulunan kamu kurumlarında bu uygulama farklılık göstermekte ve idarecilerin insiyatifine bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP’li Uzun, Muğla’da farklı kurumlarda farklı uygulamalar yapıldığına dikkat çekerken, “Muğla’da görev yapan sağlık emekçilerinin “Refakatçi izni” almakta güçlük çektikleri ve en yakınlarına dahi refakatçi olabilmek için izin istediklerinde yıllık izinlerinden kullanmaları istendiği basına ve kamuoyuna yansımıştır. Yıllık izni olmayan bir sağlık emekçisinin hasta çocuğuna ya da eşine bakamaması kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

Uzun, memurların yüksek kira ücretleri ve enflasyon nedeniyle zor günler yaşadığını belirttiği açıklamasında, "Muğla halkına ve milyonlarca turiste hizmet etmek için görev yapan sağlık emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlere bir yenisi daha eklenmemeli, Bakanlık bir an önce sağlık emekçilerimizin yaşadığı “refakatçi izni” çilesine son vermeli ve hatta çalışma ve yaşam koşullarını daha da iyileştirecek adımlar atmalıdır” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi