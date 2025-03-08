İdris Şahin'den '8 Mart' Mesajı! 'Kadının Mücadelesini Görmek Hepimizin Sorumluluğu'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Şahin, kadınların mücadelelerinin tek bir güne sığdırılamayacağını belirterek, "Toplumun her alanında, her anında kadınların emeğini, mücadelesini ve varlığını görmek, desteklemek ve güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
İdris Şahin'den '8 Mart' Mesajı! 'Kadının Mücadelesini Görmek Hepimizin Sorumluluğu'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla birçok yerde gösteriler için hazırlanılırken, siyasilerden de kadınlar için kutlama mesajları geliyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, günün anlam ve önemine yönelik bir mesaj yayımladı.

İdris Şahin, mesajında, kadınların sahip olması gereken eşit hakları işaret ederek, kadınlara saygı duyulması gerektiğini de vurguladı.

İdris Şahin'den '8 Mart' Mesajı! 'Kadının Mücadelesini Görmek Hepimizin Sorumluluğu' - Resim : 1

'SADECE BİR GÜNE SIĞDIRILAMAZ'

DEVA Partili isim, mesajında “Kadınların eşit haklara, adil bir yaşama ve saygıya layık olduğu gerçeği, sadece bir güne sığdırılamaz. Toplumun her alanında, her anında kadınların emeğini, mücadelesini ve varlığını görmek, desteklemek ve güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Kadınların şiddete uğramadığı, eşit fırsatlara sahip olduğu, emeğinin değersizleştirilmediği bir dünya dileğiyle… 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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