Kadın Mücadelesinin Sembolü 8 Mart... Tarih Boyunca Direnişin Adı Oldu

Hem dünyada hem de Türkiye'de kadın mücadelesinin en önemli simgelerinden olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl coşkuyla kutlanıp bir yandan da kadın haklarına vurulan darbeye tepki amacıyla protestolarla anılıyor. Dünya cinsiyet eşitliği konusunda henüz istenen yere gelememişken, kadın hareketinin önemli bir dönüm noktası olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tarihsel önemi de dikkat çekiyor.

KADIN İŞÇİLER FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kadınların fırsat ve hak eşitliği için verdiği mücadele ile doğan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ilk olarak 1908 yılında ABD'deki tekstil işçisi kadınların düşük maaş ve ağır çalışma koşulları nedeniyle başlattığı grev mücadelesiyle başladı. Protestolar sırasında 129 kadının yangında hayatını kaybetmesi, kadın mücadelesinde isyanın büyümesini sağladı.

'HER YIL KUTLANMASI' ÖNERİSİ

1910 yılında Alman sosyalist politikacı Clara Zetkin, 1910’da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, her sene aynı günde Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanması fikrini paylaştı ve öneri kabul edildi.

RUS İHTİLALİ'NE ETKİSİ

Rusya'daki kadınlar da 1917 yılında I. Dünya Savaşı esnasında işçi hakları, yiyecek ve barınma talebiyle tam 8 Mart’ta geniş çaplı bir protesto düzenledi. Olay, Rus ihtilaline kadar giden bir hareket olurken, dünya genelinde de kadın mücadelesinde sembol bir olay oldu.

BM'NİN KABUL EDİŞİ

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 1975 yılında resmi olarak kabul ederek her yıl 8 Mart’ta kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarının kutlanmasına karar verdi. Bunun yanında 8 Mart, zamanla yalnızca kadınların başarılarının kutlandığı değil kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlik ve şiddet gibi ayrımcılıkları da dile getirdiği politik bir gün haline geldi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KUTLANIŞI

Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk olarak 1921 yılında kutlandı. Kadınlar Birliği'nin İstanbul'da düzenlediği etkinlikle bu günün önemi ilk kez gündeme gelirken, 1975 yılında BM'nin 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak resmen ilan etmesiyle artık Türkiye'de de genel olarak kabul gören bir gün oldu.

Kaynak: Haber Merkezi