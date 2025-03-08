DEVA Partili Ekmen'den Kadınlar Günü Açıklaması: 'Kadınlar Hala Eşitsizlik ve Ayrımcılıklara Karşı Mücadele Ediyor'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin milletvekili Mehmet Emin Ekmen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihsel önemine dikkat çekti. Ekmen konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün, dünyanın dört bir köşesinde kadınların emeği, mücadelesi ve hakları için bir araya gelinen, önemli sosyal günlerinden birini kutluyoruz. 8 Mart, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet talebinin yankı bulduğu bir gündür” dedi.

Ekmen, açıklamasının devamında kadınların emeğiyle var olduğunun altını çizerek “Ancak, tüm bu katkılarına rağmen; kadınlar hala eşitsizlik, şiddet ve çeşitli ayrımcılıklara karşı mücadele etmektedir” diye konuştu.

Açıklamasında kadın cinayetlerine dikkat çeken Ekmen, “Toplumsal cinsiyet eşitliği yalnızca kadınların değil, toplumun her bireyini ilgilendirmesine rağmen bu ülkede kadınlar kendilerini güvende hissetmemektedirler. Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada karşımıza neredeyse her gün çıkan kadın cinayetleri bu ülkenin kara yüzüdür" ifadelerini kullandı.

Emekçi kadınların mücadelesini onurlandırırken, yaşadıkları zorlukları ve engelleri de görmek gerektiğini vurgulayan Ekmen, “Emekçi kadınların mücadeleleri ve başarıları, her geçen gün daha fazla insanı etkileyerek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmektedir. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, onların hak mücadelesinin her daim yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi