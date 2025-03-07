İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gülerek Verdiği Yanıt Olay Oldu: 'Yerinize Dilek İmamoğlu mu Geçecek?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hırka-i Şerif Camii'nde cuma namazını kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. O sırada İBB Başkanı İmamoğlu'na bir vatandaş, Abdülkadir Selvi'nin yazısını hatırlattı ve "'Diplomanız iptal edilirse yerinize Dilek İmamoğlu mu geçecek?" diye sordu.

İmamoğlu soruyu duyunca güldü. İşte İmamoğlu ile vatandaş arasında geçen o diyalog:

Soru: Sayın Başkan bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudunuz mu? Diplomanız iptal edilirse Dilek Hanım sizin yerinize aday olacakmış... Valla öyle olacakmış.

Ekrem İmamoğlu: Abdülkadir Selvi'yi okuyor musun hala?

Soru: Yok okumuyorum ama öyle bir şey var.

Ekrem İmamoğlu: Canım ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma...

Kaynak: Haber Merkezi