Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Liderlerine Ukrayna Çıkışı: İzahı Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda konuştu.

'İZAHI YOK'

Cumhurbaşkanı konuşmasında, Ukrayna'nın yeniden imarı için başlatılacak sürece dahil edilmemelerine de tepki gösterdi. Türkiye'deki özel sektörünün katkılarının ortada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden imar planları dışında tutulmamızın izahı yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına güçlü destek verdik. Barışın kaybedeni olmaz. Onurlu barış için iki tarafın da masada olacağı sağlam diplomasiye dikkat çekiyoruz. saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz. Karadeniz'de mutabakat çabalarımız da bu yaklaşımla örtüşüyor.

Özel sektörümüzün katkıları ortadayken yeniden imar planları dışında tutulmamızın izahı yok. Unutmayalım ki Avrupa güvenliği birliğe üye olanların meselesi değil Avrupa müttefiklerinin tamamının konusudur. Bugünkü toplantıyı da gerçekçi yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz.

Trans Atlantik'in azami ölçüde korunması şüphesiz önemlidir. Savunma sanayimiz, savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Avrupa savunma sanayi programının Avrupalı tüm müttefiklere açık olmalı. Avrupa barış aracı mekanizmalarına dahil olmamız mühimdir.

Avrupa ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye'nin ne denli kritik olduğu ortaya konmuştur. Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Birliğin vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını ümit ediyoruz. Ukrayna'da adil, onurlu barış tesisi için ev sahipliği dahil her türlü katkıya hazırız.

Kaynak: Haber Merkezi