MHP Lideri Bahçeli'den Kadınlar Günü Mesajı

MHP lideri Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

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MHP Lideri Bahçeli'den Kadınlar Günü Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

MHP Lideri Bahçeli'den Kadınlar Günü Mesajı - Resim : 1

MHP’nin X hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli, “Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karşılamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum…”

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Kaynak: Haber Merkezi

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