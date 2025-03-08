MHP Lideri Bahçeli'den Kadınlar Günü Mesajı
MHP lideri Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
MHP’nin X hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli, “Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karşılamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum…”
Kaynak: Haber Merkezi
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