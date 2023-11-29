Bakan Koca açıkladı: Gazze'den 26'sı hasta 50 kişinin Ankara'ya gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Gazze'den 26 hastanın, beraberinde 24 refakatçisi ile Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Bakan Koca açıkladı: Gazze'den 26'sı hasta 50 kişinin Ankara'ya gelecek

AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabah Milli Savunma Bakanlığının bir uçağının, ağırlıklı ilaç, kuvöz ve ventilatörden oluşan tıbbi malzemeyi yükleyerek saat 08.30 gibi Mısır'a hareket ettiğini söyledi.

Üç ülkenin koordinasyon ekibinin hasta transferi için yakın işbirliği içinde olduğunu belirten Koca, "Bugün toplam 26 hasta, beraberinde 24 refakatçi ile birlikte 50 kişiyi getirmeyi planladık. Çocuk ve genç ağırlıklı; en küçüğü 7 aylık; bebeğimizin, yavrumuzun kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu biliyoruz... Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan 26 kişiyi bir aksilik olmazsa transfer etmiş olacağız" dedi.

Bakan Koca, Gazze'den yaralıların 15.00-16.00 gibi Ankara'da olmasının planlandığını belirterek, yaralıların tedavilerinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesinde sürdürüleceğini söyledi.

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MALIGN MELANOM TANISI

Koca, Türkiye'de tedavisi devam eden hastaların durumuna ilişkin, "Malign melanom tanısıyla takip ettiğimiz 63 yaşındaki hastamızı dün kaybettik. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 7 hastamız var. Birisi entübe edildi, onun dışında diğer hastalarımız şu an yakın takipte" bilgisini verdi.

Bakan Koca, Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme, kuvöz, ventilatör ağırlıklı sağlık malzemesi gönderdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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