Ailesi, AKP'li eski vekilin yakınları tarafından katledilmişti: Emine Şenyaşar hakkında hapis talebi

Emine Şenyaşar hakkında, AKP'li İbrahim Halil Yıldız’a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan davada ceza talep edildi.

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Ailesi, AKP'li eski vekilin yakınları tarafından katledilmişti: Emine Şenyaşar hakkında hapis talebi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında, Yıldız’a “Hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın 2’nci duruşması Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, Emine Şenyaşar katılmazken, avukatları Ahmet Taş ve Ali Arslan hazır bulundu.

CEZA TALEP EDİLDİ

Mezopotamya'nın haberine göre, kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Şenyaşar’ın “Hakaret” ettiğini ileri sürerek, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Ardından söz alan Şenyaşar’ın avukatı Ahmet Taş, mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu. Avukat Ali Arslan ise, bir önceki duruşmada talep edilen tevsi tahkikat taleplerinin değerlendirilmesini talep ederek, değerlendirme sonrası mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını belirtti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık’a erteledi.

Emine Şenyaşar hakkında benzer gerekçelerle Adalet Nöbeti’ni tutmaya başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana 31 soruşturma açıldı. Soruşturmaların 10’u davaya dönüştü.

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