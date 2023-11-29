MHP'li Semih Yalçın: 'Evet, Devlet Bahçeli kayyımdır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamasına ilişkin, "Evet, Sayın Devlet Bahçeli kayyımdır ama Türk varlığının kayyımıdır. Partisi ve camiası, egemenlik haklarımızın sigortasıdır. Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milletimizin bekası, devletimizin temadisi için kıyamete kadar kıyamdadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef almasının temel sebebinin, Türkiye'yi parçalamaya, milleti bölmeye yönelik ihanet planlarına MHP ve hareketi tarafından aşılmaz bir set çekildiği için olduğunu iddia etti.

"ÖCALAN'IN DİLİ"

Babacan'ın, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın sözcülüğüne, FETÖ mensuplarının hamiliğine soyunurken, MHP'nin üstlendiği tarihi misyonu baltalamak hesabında olduğunu iddia eden Yalçın, "Bu yüzdendir ki Babacan, müstevlilere hizmetkarlık, emperyalizme uşaklık, bölücü terör örgütlerine tetikçilik ve siyasi militanlık ederek MHP hakkında saldırgan bir dil kullanmaktadır. Babacan'ın dili, Karayılan'ın, yılanın, çayanın, Öcalan'ın dilidir. Üslubu, Pensilvanya Kardinali'nin üslubudur" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "İşte bu garantörlüktür ki Babacanların uykusunu kaçırmakta, kimyasını bozmaktadır. Evet, Sayın Devlet Bahçeli kayyımdır ama Türk varlığının kayyımıdır. Partisi ve camiası, egemenlik haklarımızın sigortasıdır. Bahçeli'nin liderliğindeki Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milletimizin bekası, devletimizin temadisi için kıyamete kadar kıyamdadır" dedi.

Kaynak: AA