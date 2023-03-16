Sabah yazarı duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi yeni döneme kaldı

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Başörtüsüne ve aileye güvence getirmeye dönük anayasal düzenlemenin bir sonraki döneme bırakılması kararlaştırılmış." bilgisini paylaştı. 

Sabah yazarı duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi yeni döneme kaldı

Müderrisoğlu yazısında, "AK Parti'nin dün gerçekleşen grup toplantısından hareketle 'bir bilgi, bir gözlem ve bir tespit' paylaşalım." diye yazarak, şunları kaydetti:

"Bilgi... Başörtüsüne ve aileye güvence getirmeye dönük anayasal düzenlemenin bir sonraki döneme bırakılması kararlaştırılmış.

Gözlem... AK Parti kadroları için asrın felaketi ile başa çıkma ve depremzedelerin yalnız olmadıklarını hissettirme çabası birinci öncelik olarak belirlenmiş.

Tespit... Şu anda aday ve parti bazındaki paylaşımların veya muhalefeti coşturan yorumların erken havaya girmek olduğu genel kabul görmüş. Ramazan'la iç içe geçen seçim kampanyası, deprem bölgesinde sahurdan iftara uzanacak çalışmaların etkisi ile bayram sonrasından Mayıs başına uzanan 20 gündeki siyasal performans, söylem ve ikna kabiliyetinin ise nihai belirleyici olacağı üzerinde mutabakata varılmış." 

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