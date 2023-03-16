Kılıçdaroğlu'nun siyasi partileri ziyaret programı netleşti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak dışındaki siyasi partilerle görüşmelerine yarın başlıyor.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi partilere yapacağı ziyaretler netleşmeye başladı.
Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00’de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ı parti genel merkezinde ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu bu ziyaretin ardından saat 15.00’te BTP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Hüseyin Baş’la görüşecek.
Kılıçdaroğlu hafta sonu kendisine “kapımız açık” mesajı veren HDP’ye gidecek. 18 Mart Cumartesi saat 13.00’te gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu, partinin eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşecek.